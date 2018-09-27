Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:11
Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить
Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить
22:01
"Барселона" показала новый герб (3)
"Барселона" показала новый герб (3)
21:44
Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить (9)
Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить (9)
19:53
Станислав Черчесов: Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы-2024 (1)
Станислав Черчесов: Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы-2024 (1)
19:10
Финалист прошлого кубка остановлен. "Краснодар" продолжает побеждать в лучшем сезоне в своей истории (1)
Финалист прошлого кубка остановлен. "Краснодар" продолжает побеждать в лучшем сезоне в своей истории (1)
17:34
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
15:11
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (14)
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (14)
14:57
Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (13)
Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (13)
13:18
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
"Барселона" показала новый герб
"Барселона" представила обновленный дизайн герба клуба.
Отмечается, что герб не был сильно изменен. Самое главное, что произошло, пропала аббревиатура FCB (FC Barcelona).
Герб был представлен и утвержден советом директоров и теперь должен быть утвержден на ассамблее членов клуба 20 октября. Если новый дизайн получит одобрение, то эмблема будет введена со следующего сезона.
Последний раз эмблема сине-гранатовых менялась в 2002 году.
"Газета.ру"
Отмечается, что герб не был сильно изменен. Самое главное, что произошло, пропала аббревиатура FCB (FC Barcelona).
Герб был представлен и утвержден советом директоров и теперь должен быть утвержден на ассамблее членов клуба 20 октября. Если новый дизайн получит одобрение, то эмблема будет введена со следующего сезона.
Последний раз эмблема сине-гранатовых менялась в 2002 году.
This is the proposed update to the Bar?a crest, subject to member approval— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2018
?? pic.twitter.com/csIHvX2ZyS
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.