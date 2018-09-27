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"Барселона" показала новый герб

"Барселона" представила обновленный дизайн герба клуба.

Отмечается, что герб не был сильно изменен. Самое главное, что произошло, пропала аббревиатура FCB (FC Barcelona).

Герб был представлен и утвержден советом директоров и теперь должен быть утвержден на ассамблее членов клуба 20 октября. Если новый дизайн получит одобрение, то эмблема будет введена со следующего сезона.

Последний раз эмблема сине-гранатовых менялась в 2002 году.



"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 22:01
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(1)
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:27) #
  • -1
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Болеет за:
«Локомотив»
Изменения кардинальные, вместо трех трех вертикальных полос на половине с мячом, стало две. Глубоко копнули.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (1)

Мяч волейбольный.. Переделать!


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Ну ничего себе!!!
Без комментария и не заметить разницу.
Супер новость.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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