"Барселона" показала новый герб

This is the proposed update to the Bar?a crest, subject to member approval

?? pic.twitter.com/csIHvX2ZyS — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2018

"Барселона" представила обновленный дизайн герба клуба.Отмечается, что герб не был сильно изменен. Самое главное, что произошло, пропала аббревиатура FCB (FC Barcelona).Герб был представлен и утвержден советом директоров и теперь должен быть утвержден на ассамблее членов клуба 20 октября. Если новый дизайн получит одобрение, то эмблема будет введена со следующего сезона.Последний раз эмблема сине-гранатовых менялась в 2002 году.