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Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу Германии в голосовании за право принять чемпионат Европы-2024.

Сегодня УЕФА утвердил проведение Евро-2024 в Германии, единственным конкурентом которой была Турция.

"Существует около полутора десятков критериев, по которым исполком УЕФА оценивает готовность той или иной страны провести крупный турнир. Это не просто дело вкуса, а колоссальная и объективная оценка всех возможностей тех стран, которые претендуют на право провести чемпионат. Я сам неоднократно участвовал в выборах хозяев подобных соревнований, будучи членом исполкомов ФИФА и УЕФА, и знаю, что никакой вкусовщины и политики там нет, только объективная оценка. Если оценивать внешне – я присутствовал на ЧМ-2006 и на Евро-1988 в Германии, видел своими глазами, на каком высоком уровне эта страна способна организовывать крупные футбольные форумы. По моему субъективному мнению УЕФА сделал справедливый выбор. У немцев уже полностью готова инфраструктура – есть дороги, гостиницы, опыт проведения ЧМ и ЧЕ, потрясающие стадионы с великолепными газонами. Им практически ничего не нужно строить к Евро-2024, так, может быть, что-то подкрасить", - цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".
Теги: Колосков
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