Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:11
Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить
Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить
22:01
"Барселона" показала новый герб (3)
"Барселона" показала новый герб (3)
21:44
Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить (9)
Антон Миранчук: в чемпионате не лучшее время, но победа над "Балтикой" должна нас окрылить (9)
19:53
Станислав Черчесов: Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы-2024 (1)
Станислав Черчесов: Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы-2024 (1)
19:10
Финалист прошлого кубка остановлен. "Краснодар" продолжает побеждать в лучшем сезоне в своей истории (1)
Финалист прошлого кубка остановлен. "Краснодар" продолжает побеждать в лучшем сезоне в своей истории (1)
17:34
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
15:11
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (14)
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (14)
14:57
Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (13)
Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (13)
13:18
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
Вячеслав Колосков – о победе Германии в борьбе за право принять Евро-2024: у немцев все готово – нужно только что-то подкрасить
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу Германии в голосовании за право принять чемпионат Европы-2024.
Сегодня УЕФА утвердил проведение Евро-2024 в Германии, единственным конкурентом которой была Турция.
"Существует около полутора десятков критериев, по которым исполком УЕФА оценивает готовность той или иной страны провести крупный турнир. Это не просто дело вкуса, а колоссальная и объективная оценка всех возможностей тех стран, которые претендуют на право провести чемпионат. Я сам неоднократно участвовал в выборах хозяев подобных соревнований, будучи членом исполкомов ФИФА и УЕФА, и знаю, что никакой вкусовщины и политики там нет, только объективная оценка. Если оценивать внешне – я присутствовал на ЧМ-2006 и на Евро-1988 в Германии, видел своими глазами, на каком высоком уровне эта страна способна организовывать крупные футбольные форумы. По моему субъективному мнению УЕФА сделал справедливый выбор. У немцев уже полностью готова инфраструктура – есть дороги, гостиницы, опыт проведения ЧМ и ЧЕ, потрясающие стадионы с великолепными газонами. Им практически ничего не нужно строить к Евро-2024, так, может быть, что-то подкрасить", - цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".
Сегодня УЕФА утвердил проведение Евро-2024 в Германии, единственным конкурентом которой была Турция.
"Существует около полутора десятков критериев, по которым исполком УЕФА оценивает готовность той или иной страны провести крупный турнир. Это не просто дело вкуса, а колоссальная и объективная оценка всех возможностей тех стран, которые претендуют на право провести чемпионат. Я сам неоднократно участвовал в выборах хозяев подобных соревнований, будучи членом исполкомов ФИФА и УЕФА, и знаю, что никакой вкусовщины и политики там нет, только объективная оценка. Если оценивать внешне – я присутствовал на ЧМ-2006 и на Евро-1988 в Германии, видел своими глазами, на каком высоком уровне эта страна способна организовывать крупные футбольные форумы. По моему субъективному мнению УЕФА сделал справедливый выбор. У немцев уже полностью готова инфраструктура – есть дороги, гостиницы, опыт проведения ЧМ и ЧЕ, потрясающие стадионы с великолепными газонами. Им практически ничего не нужно строить к Евро-2024, так, может быть, что-то подкрасить", - цитирует Колоскова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.