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"Сассуоло" на выезде одолел СПАЛ

"Сассуоло" обыграл СПАЛ в матче 6-го тура чемпионата Италии (2:0).

Чемпионат Италии

6 тур

"СПАЛ" – "Сассуоло" 0:2

Голы: Адьяпонг, 59, Матри, 90

"СПАЛ": Гомис, Фарес, Фелипе, Викари (Палоски, 82), Шимич, Лаццари, Куртич (Валоти, 68), Миссироли, Вальдифиори (Луис, 74), Антенуччи, Петанья

"Сассуоло": Консильи, Адьяпонг (Лирола, 73), Рожерио, Феррари, Маньяни, Марлон, Маньянелли, Бурабья, Бога (Бриньола, 79), Джуричич, Бабакар (Матри, 87)

Предупреждения: Куртич, 66
Теги: СПАЛ Сассуоло
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