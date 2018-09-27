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Вратарь "Леганеса": ни один игрок "Барселоны" не поздравил нас с победой

Голкипер "Леганеса" Иван Куэльяр остался недоволен поведением футболистов каталонской "Барселоны".

В шестом матче испанского чемпионата аутсайдер "Леганес" сенсационно обыграл каталонскую команду со счетом 2:1.

"Мне нравится, когда люди, которые привыкли побеждать, проиграв, поздравляют тебя. Но ни один игрок "Барселоны" не сделал этого", — приводит слова футболиста Cadena Cer.

"Газета.ру"
Теги: Леганес Барселона
Вчера, 23:04
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№2 Написал: Dazai Paradise (Вчера, 23:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Lokoflesh
А людям, которые привыкли побеждать не нравится поздравлять своих победителей.
У всех свои резоны.

Настоящий лидер не должен бояться признать поражение.Это некрасивый поступок.
Хотя и Вы правы.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
"Мне нравится, когда люди, которые привыкли побеждать, проиграв, поздравляют тебя.

А людям, которые привыкли побеждать не нравится поздравлять своих победителей.
У всех свои резоны.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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