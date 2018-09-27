Вратарь "Леганеса": ни один игрок "Барселоны" не поздравил нас с победой

Голкипер "Леганеса" Иван Куэльяр остался недоволен поведением футболистов каталонской "Барселоны".В шестом матче испанского чемпионата аутсайдер "Леганес" сенсационно обыграл каталонскую команду со счетом 2:1."Мне нравится, когда люди, которые привыкли побеждать, проиграв, поздравляют тебя. Но ни один игрок "Барселоны" не сделал этого", — приводит слова футболиста Cadena Cer.