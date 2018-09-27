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Дани Алвес: "Реал" без Роналду стал играть более командно

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес прокомментировал игру мадридского «Реала» после ухода португальского нападающего Криштиану Роналду.

Мадридская команда продала Роналду в туринский "Ювентус" за €112 млн.

"Вопреки всеобщему мнению я думаю, что "Реал" без Роналду стал играть более командно.

Теперь противостоять им стало сложнее, чем раньше. Раньше было трудно, но много внимания уделялось Роналду, а сейчас "Реал" стал опаснее. Ну, по крайней мере, таково мое видение и понимание футбола. Очевидно, что потеря Роналду — серьезная потеря для «Реала», но это все равно "Реал", — приводит слова футболиста The Sun.

"Газета.ру"
Теги: Алвес Роналду Реал
Вчера, 23:23
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