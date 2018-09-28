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Слуцкий в шоке - вратарь "Витесса" пропустил гол от клуба 5-го дивизиона с центра поля (видео)

Голландский "Витесс", которым руководит Леонид Слуцкий, обыграл в гостевом матче Кубка Голландии клуб пятого дивизиона "РКАВ Волендам" со счетом 2:1.

На 84-й минуте, при счете 2:0 в пользу "Витесса" хавбек хозяев решился на удар с центра поля, что стало полной неожиданностью для голкипера Ремко Пасвера.


Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 14:21
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№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Убейте того, кто идиотские заголовки кропает к невинным статьям. Убейте, я вас прошу. Не вынуждайте меня...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Тупой заголовок, причём здесь Лёня??? Ему может вообще было покуй, ведь он наверное уже не чему не удивляется у Голандцов
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№4 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 14:35) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
А Рыжикова не взяли из-за этого вратаря(
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:33) #
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Думал, Слуцкого в шоке покажут. Но нет, опять наврали...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 14:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пора открывать Клуб Александра Филимонова
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:22) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Видать этот чел с Рыковым знаком smirk
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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