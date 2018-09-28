Слуцкий в шоке - вратарь "Витесса" пропустил гол от клуба 5-го дивизиона с центра поля (видео)

Tremendo el gol de ?P?a?b?l?o? ?F?o?r?n?a?l?s? Nick Tol ayer para resucitar al RKAV Volendam (5? divisi?n) en su eliminatoria de KNVB Beker contra el Vitesse. pic.twitter.com/IIgCVeFPLP — kleine_klasie (@kleine_klasie) September 27, 2018

Голландский "Витесс", которым руководит Леонид Слуцкий, обыграл в гостевом матче Кубка Голландии клуб пятого дивизиона "РКАВ Волендам" со счетом 2:1.На 84-й минуте, при счете 2:0 в пользу "Витесса" хавбек хозяев решился на удар с центра поля, что стало полной неожиданностью для голкипера Ремко Пасвера.