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Лука Модрич: мне нужно время, чтобы вернуться на свой уровень

Полузащитник "Реал" и сборной Хорватии Лука Модрич признался, что ему непросто выходить на поле после ЧМ-2018.

"Непросто начать все снова. Мне нужно время, чтобы вернуться на свой уровень. Мы так страстно хотели добиться чего-то со сборной Хорватии. И когда сделали это, на нас навалилось столько эмоций, было сложно восстановиться. Мне с каждым днем становится лучше, новый сезон начался, надо забыть все это и сосредоточиться на игре", — цитирует Модрича Marca.
Теги: Модрич Реал
Сегодня, 18:42
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