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Американка обвиняет Роналду в изнасиловании

Американка Кэтрин Майорга обратилась в суд с заявлением на форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Как сообщает Der Spiegel, 34-летняя женщина обвинила Роналду в изнасиловании, в частности, анально. Инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.

Роналду, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Она впервые высказывается публично насчет этой темы.

Юристы женщины заявляют, что у них имеется документ, в котором футболист также описывает то, что произошло той ночью.

Роналду подтверждает, что она несколько раз просила его остановиться. При этом, как сообщают юристы игрок отрицает факт изнасилования. По его позиции, все происходило по общему согласию.

Официальных комментариев Роналду изданию получить не удалось.

Sports.ru
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 21:01
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№4 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Сегодня, 21:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У бабы деньги закончились
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:14) #
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online

ппц.... бабы охренели.... как денег вытрясти слабый пол, как спорить так мы не хуже вас и тд
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 21:10) #
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Antip7
Сколько стоит сообщить миру, что ты не гей? 375 тыс.долларов всего -то

Ну так то тут речь идёт и о АНАЛЕ тоже, так что не факт, не факт совсем
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 21:07) #
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  •  (5)
online

Сколько стоит сообщить миру, что ты не гей? 375 тыс.долларов всего -то
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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