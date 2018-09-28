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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Американка обвиняет Роналду в изнасиловании
Американка Кэтрин Майорга обратилась в суд с заявлением на форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Как сообщает Der Spiegel, 34-летняя женщина обвинила Роналду в изнасиловании, в частности, анально. Инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.
Роналду, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Она впервые высказывается публично насчет этой темы.
Юристы женщины заявляют, что у них имеется документ, в котором футболист также описывает то, что произошло той ночью.
Роналду подтверждает, что она несколько раз просила его остановиться. При этом, как сообщают юристы игрок отрицает факт изнасилования. По его позиции, все происходило по общему согласию.
Официальных комментариев Роналду изданию получить не удалось.
Sports.ru
Как сообщает Der Spiegel, 34-летняя женщина обвинила Роналду в изнасиловании, в частности, анально. Инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе.
Роналду, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Она впервые высказывается публично насчет этой темы.
Юристы женщины заявляют, что у них имеется документ, в котором футболист также описывает то, что произошло той ночью.
Роналду подтверждает, что она несколько раз просила его остановиться. При этом, как сообщают юристы игрок отрицает факт изнасилования. По его позиции, все происходило по общему согласию.
Официальных комментариев Роналду изданию получить не удалось.
Sports.ru
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