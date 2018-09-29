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"Монако" Головина не выигрывает 8 матчей подряд

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вчера потерпел поражение от "Сент-Этьена" в матче 8-го тура чемпионата Франции (0:2).

Команда под руководством Леонарду Жардима продлила свою безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей – 5 поражений и 3 ничьих. В 10 официальных матчах сезона "Монако" одержал всего одну победу – в первом туре над "Нантом" в гостях (3:1).
Теги: Монако Головин
Сегодня, 09:13
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:38) #
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Болеет за:
«Ростов»
Улыбнуло "...Монако Головина....." В остальном без комментариев.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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