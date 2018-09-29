"Монако" Головина не выигрывает 8 матчей подряд

"Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вчера потерпел поражение от "Сент-Этьена" в матче 8-го тура чемпионата Франции (0:2).Команда под руководством Леонарду Жардима продлила свою безвыигрышную серию во всех турнирах до 8 матчей – 5 поражений и 3 ничьих. В 10 официальных матчах сезона "Монако" одержал всего одну победу – в первом туре над "Нантом" в гостях (3:1).