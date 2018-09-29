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Маурицио Сарри: "Ливерпуль" готов выиграть АПЛ в этом году

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поделился мнением о возможности "Ливерпуля" выиграть в сезоне-2018/19 Английскую премьер-лигу (АПЛ).

"Ливерпуль" — команда высшего уровня. Они работают с одним тренером уже четвертый сезон и готовы выиграть Английскую премьер-лигу в этом году", — приводит слова специалиста ВВС.

"Челси" проведет матч с "Ливерпулем" в рамках седьмого тура АПЛ 29 сентября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

"Газета.ру"
Теги: Сарри Ливерпуль Челси
Сегодня, 10:09
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