Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в работе в английском "Манчестер Юнайтед"."Красные дьяволы" в ближайшее время готовы рассмотреть возможность увольнения нынешнего наставника команды Жозе Моуринью, который испытывает разногласия со своими подопечными.По информации The Sun, Зидан очень хочет получить должность португальца и уже начал брать уроки английского.46-летний француз с 2016 по 2018 год возглавлял "сливочных", с которыми трижды завоевывал Лигу чемпионов.