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Зинедин Зидан хочет возглавить "МЮ"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в работе в английском "Манчестер Юнайтед".

"Красные дьяволы" в ближайшее время готовы рассмотреть возможность увольнения нынешнего наставника команды Жозе Моуринью, который испытывает разногласия со своими подопечными.

По информации The Sun, Зидан очень хочет получить должность португальца и уже начал брать уроки английского.

46-летний француз с 2016 по 2018 год возглавлял "сливочных", с которыми трижды завоевывал Лигу чемпионов.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:31
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