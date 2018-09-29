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Юрген Клопп: мне очень нравится Азар, выдающийся игрок

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не планирует применять персональную опеку к полузащитнику лондонского "Челси" Эдену Азару в матче седьмого тура чемпионата Англии.

"Я с большим уважением отношусь к этому игроку. Он мне очень нравится, выдающийся футболист, и мы не будем ставить против него одного человека. Да, будет сложно, но должны будем сделать все необходимое — не давать ему много свободного пространства, делать передачи, которые будет труднее перехватить", — цитирует Клоппа FourFourTwo.

Встреча между "Челси" и "Ливерпулем" пройдет в Лондоне 29 сентября на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Газета.ру"
Теги: Клопп Ливерпуль Азар Челси
Сегодня, 11:45
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