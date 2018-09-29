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Денис Черышев сделал голевую передачу в матче с "Реалом Сосьедад" (видео)

Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав "Валенсии" на матч с "Реал Сосьедадом" в рамках 7-го тура чемпионата Испании.

"Валенсия" открыла счет на 36-й минуте. Денис Черышев сделал голевую передачу на форварда Кевина Гамейро. Россиянину удался сильный точный прострел с левого фланга.

Теги: Черышев Валенсия Реал Сосьедад
Сегодня, 14:49
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Графика при разборе эпизода классно работает
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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