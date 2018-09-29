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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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ПСЖ разгромил "Ниццу" благодаря дублю Неймара
ПСЖ в гостях уверенно обыграл "Ниццу".
Чемпионат Франции
8-й тур
Ницца – ПСЖ 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – 22 Неймар, 0:2 – 46 Нкунку, 0:3 – 90 Неймар.
"Ницца" – Бенитес, Эрей, Сарр, Коли (Балотелли, 46), Данте, Сен-Максимен, Макенго (Сипрьен, 28), Тамез, Ле-Мелу, Атталь, Маолида (Срарфи, 80).
ПСЖ –Ареоля, Тиаго Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Ди Мария (Верратти, 72), Нкунку (Бернат, 57), Рабьо, Диаби (Шупо-Мотинг, 72), Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Сипрьен (45), Данте (55), Мбаппе (67), Бернат (87).
Удаление: Сипрьен (59).
Чемпионат Франции
8-й тур
Ницца – ПСЖ 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – 22 Неймар, 0:2 – 46 Нкунку, 0:3 – 90 Неймар.
"Ницца" – Бенитес, Эрей, Сарр, Коли (Балотелли, 46), Данте, Сен-Максимен, Макенго (Сипрьен, 28), Тамез, Ле-Мелу, Атталь, Маолида (Срарфи, 80).
ПСЖ –Ареоля, Тиаго Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Ди Мария (Верратти, 72), Нкунку (Бернат, 57), Рабьо, Диаби (Шупо-Мотинг, 72), Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Сипрьен (45), Данте (55), Мбаппе (67), Бернат (87).
Удаление: Сипрьен (59).
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