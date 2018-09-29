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ПСЖ разгромил "Ниццу" благодаря дублю Неймара

ПСЖ в гостях уверенно обыграл "Ниццу".

Чемпионат Франции

8-й тур

Ницца – ПСЖ 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – 22 Неймар, 0:2 – 46 Нкунку, 0:3 – 90 Неймар.

"Ницца" – Бенитес, Эрей, Сарр, Коли (Балотелли, 46), Данте, Сен-Максимен, Макенго (Сипрьен, 28), Тамез, Ле-Мелу, Атталь, Маолида (Срарфи, 80).

ПСЖ –Ареоля, Тиаго Силва, Кимпембе, Керер, Маркиньос, Ди Мария (Верратти, 72), Нкунку (Бернат, 57), Рабьо, Диаби (Шупо-Мотинг, 72), Мбаппе, Неймар.

Предупреждения: Сипрьен (45), Данте (55), Мбаппе (67), Бернат (87).

Удаление: Сипрьен (59).
Теги: ПСЖ Ницца Неймар
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