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"Ювентус" одержал волевую победу над "Наполи" благодаря дублю Манджукича

Туринский "Ювентус" одержал уверенную победу над "Наполи" в 7-м туре чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

7-й тур

Ювентус – Наполи 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 10 Мертенс, 1:1 – 26 Манджукич, 2:1 – 49 Манджукич, 3:1 – 76 Бонуччи.

"Ювентус" – Шченсны, Кьеллини, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Бонуччи, Пьянич, Матюиди, Джан (Бентанкур, 62), Роналду, Дибала (Бернардески, 64), Манджукич (Куадрадо, 84).

"Наполи" – Оспина, Альбиоль, Хюсай, Мариу Руй, Кулибали, Зелиньски (Малькюи, 61), Гамшик (Фабиан Руис, 70), Инсинье, Аллан, Кальехон, Мертенс (Милик, 61).

Предупреждения: Мариу Руй (24), Кулибали (40), Хюсай (55), Бонуччи (60), Инсинье (60), Жоау Канселу (69), Алекс Сандро (85).

Удаление: Мариу Руй (58).
Теги: Ювентус Наполи Манджукич
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