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"Севилья" уверенно обыграла "Эйбар", Промес появился на поле в конце встречи

"Севилья" в гостях уверенно победила "Эйбар" (3:1).

Квинси Промес вышел на замену на 83 минуте.

Чемпионат Испании

7-й тур

"Эйбар" – "Севилья" 1:3 (0:0, 1:3)

Голы: 0:1 – 47 Андре Силва, 0:2 – 59, пенальти Банега, 0:3 – 90 Банега, 1:3 – 90 Жордан.

"Эйбар" – Дмитрович, Бигас, Рамис (Арбилья, 83), Хосе Анхель, Пенья, Орельяна, Диоп, Альварес (Жордан, 69), Эрвиас, Энрик, Кике (Шарлес, 69).

"Севилья" – Вацлик, Кьер, Гомес, Арана, Каррису, Сарабия (Меса, 73), Навас, Васкес, Банега, Бен-Йеддер (Промес, 83), Андре Силва (Муриэль, 90).

Предупреждения: Рамис (17), Орельяна (56), Банега (80), Васкес (89), Арана (90).
Теги: Севилья Эйбар
Сегодня, 21:40
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(1)
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 23:10) #
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Болеет за:
«Терек»
Глиномес появился в конце встречи, когда де Зеув начал танец "Джага-Джага".
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 21:55) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Зимой в аренду в Спартак))
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 21:48) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже на случай Кержакова, который тоже пришел в Севилью, и присел, потому что у нее было еще три нападающих как минимум не хуже.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:43) #
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Был лидером, а теперь мячики подает...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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