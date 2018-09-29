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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Севилья" уверенно обыграла "Эйбар", Промес появился на поле в конце встречи
"Севилья" в гостях уверенно победила "Эйбар" (3:1).
Квинси Промес вышел на замену на 83 минуте.
Чемпионат Испании
7-й тур
"Эйбар" – "Севилья" 1:3 (0:0, 1:3)
Голы: 0:1 – 47 Андре Силва, 0:2 – 59, пенальти Банега, 0:3 – 90 Банега, 1:3 – 90 Жордан.
"Эйбар" – Дмитрович, Бигас, Рамис (Арбилья, 83), Хосе Анхель, Пенья, Орельяна, Диоп, Альварес (Жордан, 69), Эрвиас, Энрик, Кике (Шарлес, 69).
"Севилья" – Вацлик, Кьер, Гомес, Арана, Каррису, Сарабия (Меса, 73), Навас, Васкес, Банега, Бен-Йеддер (Промес, 83), Андре Силва (Муриэль, 90).
Предупреждения: Рамис (17), Орельяна (56), Банега (80), Васкес (89), Арана (90).
Квинси Промес вышел на замену на 83 минуте.
Чемпионат Испании
7-й тур
"Эйбар" – "Севилья" 1:3 (0:0, 1:3)
Голы: 0:1 – 47 Андре Силва, 0:2 – 59, пенальти Банега, 0:3 – 90 Банега, 1:3 – 90 Жордан.
"Эйбар" – Дмитрович, Бигас, Рамис (Арбилья, 83), Хосе Анхель, Пенья, Орельяна, Диоп, Альварес (Жордан, 69), Эрвиас, Энрик, Кике (Шарлес, 69).
"Севилья" – Вацлик, Кьер, Гомес, Арана, Каррису, Сарабия (Меса, 73), Навас, Васкес, Банега, Бен-Йеддер (Промес, 83), Андре Силва (Муриэль, 90).
Предупреждения: Рамис (17), Орельяна (56), Банега (80), Васкес (89), Арана (90).
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