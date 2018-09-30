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Эден Азар: ничья с "Ливерпулем" - справедливый результат

Полузащитник "Челси" Эден Азар поделился впечатлениями от матча 7-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:1).

"Когда вы выигрывает 1:0 и пропускает в конце, то можете разочароваться. Но ничья с "Ливерпулем" - справедливый результат. Я немного разочарован, что не забил во втором тайме. Я думаю, что мы можем бросить вызов "Ливерпулю" и "Манчестер Сити", - цитирует бельгийца ВВС.
Теги: Азар Челси Ливерпуль
Сегодня, 08:05
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