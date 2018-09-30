Жозе Моуринью продолжает портить отношения с игроками "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время тренировки команды публично, в присутствии всех игроков раскритиковал чилийского форварда "МЮ" Алексис Санчеса, сообщает The Mirror.Отмечается, что португальский наставник был недоволен тем, как Санчес выкладывается на тренировках.Ранее у Моуринью возник конфликт с полузащитником Полем Погба. Санчес же после перехода из "Арсенала" забил всего три мяча в 23 матчах."Манчестер Юнайтед" находится на 10-м месте в турнирной таблице.