СМИ: "Манчестер Сити" готов заплатить за Мбаппе 224 миллиона евро

"Манчестер Сити" проявляет активный интерес к нападающему "ПСЖ" и сборной Франции Кильяну Мбаппе, передает Daily Mail.Сообщается, что руководство английского клуба готово выделить на трансфер форварда 224 миллиона евро. Сделка может осуществиться уже зимой. В этом случае по сумме он станет рекордным в истории футбола.На данный момент самым дорогим трасфером является переход нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллона евро.