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СМИ: "Манчестер Сити" готов заплатить за Мбаппе 224 миллиона евро

"Манчестер Сити" проявляет активный интерес к нападающему "ПСЖ" и сборной Франции Кильяну Мбаппе, передает Daily Mail.

Сообщается, что руководство английского клуба готово выделить на трансфер форварда 224 миллиона евро. Сделка может осуществиться уже зимой. В этом случае по сумме он станет рекордным в истории футбола.

На данный момент самым дорогим трасфером является переход нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллона евро.
Теги: Манчестер Сити ПСЖ Мбаппе Трансферы
Сегодня, 12:00
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№5 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 13:17) #
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online

Цитата: AdreiPeterbyrg
Неймар будет расстроен,


Этого клоуна,в последнее время,вообще убрали с
футбольного Олимпа...
Вот,кстати,и очередная причина для него,чтобы
поплакать.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№4 Написал: Медведь Русский (Сегодня, 13:13) #
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Мбапе значительно сильнее Неймара, за которого заплачена рекордная сумма. плюс к этому еще очень молод. и прогрессирует просто конскими темпами.
Думаю, в итоге он из ПСЖ уйдет еще за большую сумму. парижане явно не горят его желанием продавать. а такого нападающего хотят заполучить все Европейские топы.
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 13:11) #
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online

Цитата: Sergey Nasirov_2
Для Манчестер Сити это огромный плюс.


Конечно "плюс"...только врядли ПСЖ продаст Мбапе,
у них и самих бабла немеряно.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№2 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Фейр плей конечно ни при чем как обычно)

Наверное, Мбаппе тоже сам выкупит свой контракт?)
Получается, Неймар будет расстроен, что не он самый дорогой игрок мира?)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:54) #
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online

Зверский выбор. Для Манчестер Сити это огромный плюс.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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