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Златан Ибрагимович оформил дубль в матче MLS (видео)

Златан Ибрагимович помог "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграть "Ванкувер" в матче MLS.

Швед открыл счет в матче на 4-й минуте, реализовав пенальти. А уже на 57-й минуте швед легко разобрался с защитником и переиграл кипера, оформив дубль в этом матче.

Второй гол стал для Златана 20-м за "Гэлакси".

Теги: Ибрагимович Видео
Сегодня, 12:17
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№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ещё бы в Европе смог позажигать! Машина!
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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