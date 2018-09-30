Златан Ибрагимович оформил дубль в матче MLS (видео)

Three goals.

Clean sheet.

Three points. pic.twitter.com/q48shEAtm3 — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 30, 2018

Златан Ибрагимович помог "Лос-Анджелес Гэлакси" обыграть "Ванкувер" в матче MLS.Швед открыл счет в матче на 4-й минуте, реализовав пенальти. А уже на 57-й минуте швед легко разобрался с защитником и переиграл кипера, оформив дубль в этом матче.Второй гол стал для Златана 20-м за "Гэлакси".