Лионель Месси: "Барселона" никогда не должна зависеть от одного футболиста

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слова одноклубника Луиса Суареса после матча седьмого тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (1:1), который заявил, что "Барселона" не должна полагаться исключительно на Месси и ждать, что он решит все проблемы команды."И он абсолютно прав! У нас есть отличные игроки, они составляют команду, делают ее сильной и уверенной. "Барселона" никогда не должна зависеть от одного футболиста. Жаль, что последние результаты не так хороши, но мы должны сохранять спокойствие, так как этот период в скором времени пройдет", — приводит слова Месси Marca.