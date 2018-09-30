"Рапид" отправил в отставку главного тренера

Венский "Рапид" на своем официальном сайте сообщил, что главный тренер Горан Джуричин покинул свою должность.Специалист возглавлял команду с 2017 года.Напомним, "Рапид" является соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче в Вене хозяева победили красно-белых со счетом 2:0.