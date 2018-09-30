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"Рапид" отправил в отставку главного тренера

Венский "Рапид" на своем официальном сайте сообщил, что главный тренер Горан Джуричин покинул свою должность.

Специалист возглавлял команду с 2017 года.

Напомним, "Рапид" является соперником "Спартака" по групповому турниру Лиги Европы. В первом матче в Вене хозяева победили красно-белых со счетом 2:0.
Теги: Рапид
Сегодня, 13:05
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№2 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 13:31) #
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Цитата: Lana Del Andrey
В первом матче в Вене хозяева победили красно-белых со счетом 2:0.

Правильно. Если уходить, то уходить красиво! satisfied


Правильно!
Это,ведь,не какую то xyету вроде Ростова или Зенита
обыграть...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
В первом матче в Вене хозяева победили красно-белых со счетом 2:0.

Правильно. Если уходить, то уходить красиво! satisfied
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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