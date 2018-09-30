Названо точное число пострадавших в результате обрушения на стадионе в Испании

Восемь человек были госпитализированы в результате обрушения ограждения на трибуне стадиона в Эйбаре во время встречи чемпионата Испании между одноименным клубом и "Севильей".По информации AS, в результате инцидента никто из пострадавших не получил серьезных повреждений.Происшествие случилось во время празднования болельщиками второго мяча в ворота хозяев. Встреча седьмого тура чемпионата Испании завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.