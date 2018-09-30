"Кайрат" Аршавина забил шесть голов "Актобе"

"Кайрат" разгромил "Актобе" в матче 28-го тура чемпионата Казахстана - 6:1.Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин провел на поле около 20-ти минут.Чемпионат Казахстана28-й турПарагульгов, 10 (1:0). Жуков, 16 (2:0). Барбоза, 24 (3:0). Эсеола, 49 (4:0). Эппель, 61 (5:0). Аймбетов, 66 (5:1). Барбоза, 72 (6:1).