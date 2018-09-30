Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:24
Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру (4)
Нападающий "Томи" Кухарчук: выходя на поле, появляются разные мысли: где взять денег, чтобы прокормить семью, заплатить за квартиру (4)
16:02
"Ворскла" выиграла у "Десны" (3)
"Ворскла" выиграла у "Десны" (3)
13:56
Защитник "Томи" назвал судью безбожным человеком, так как тот запретил ему играть с православной нитью (10)
Защитник "Томи" назвал судью безбожным человеком, так как тот запретил ему играть с православной нитью (10)
"Кайрат" Аршавина забил шесть голов "Актобе"
"Кайрат" разгромил "Актобе" в матче 28-го тура чемпионата Казахстана - 6:1.
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин провел на поле около 20-ти минут.
Чемпионат Казахстана
28-й тур
"Кайрат" - "Актобе" - 6:1
Голы: Парагульгов, 10 (1:0). Жуков, 16 (2:0). Барбоза, 24 (3:0). Эсеола, 49 (4:0). Эппель, 61 (5:0). Аймбетов, 66 (5:1). Барбоза, 72 (6:1).
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин провел на поле около 20-ти минут.
Чемпионат Казахстана
28-й тур
"Кайрат" - "Актобе" - 6:1
Голы: Парагульгов, 10 (1:0). Жуков, 16 (2:0). Барбоза, 24 (3:0). Эсеола, 49 (4:0). Эппель, 61 (5:0). Аймбетов, 66 (5:1). Барбоза, 72 (6:1).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.