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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Витесс" Слуцкого проиграл "Фейеноорду", в матче было три удаления
"Фейеноорд" обыграл "Витесс" в матче 7-го тура чемпионата Голландии - 2:1.
"Витесс" с 9 очками занимает седьмое место в таблице, "Фейеноорд" идет третьим.
Чемпионат Голландии
7-й тур
"Фейеноорд" - "Витесс" - 2:1
Голы: Беро, 32 (0:1). Боттегин, 47 (1:1). ван Перси, 87 (2:1).
"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Боттегин, Сен Жюст, Маласиа, Класи (Айюб, 82), Торнстра (Ларссон, 46), Вилхена, ван Перси, Бергхейс, Венте (Йергенсен, 57).
"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Кларк-Солтер, Дуки, Сереро, Фор, Брюнс, Беро, Беренс (Дарфалу, 61), Матавж (Кларк, 75).
Предупреждения: Бюттнер, 63. Фор, 86.
Удаления: Брюнс, 63. ван Перси, 90+1. Дуки, 90+5.
"Витесс" с 9 очками занимает седьмое место в таблице, "Фейеноорд" идет третьим.
Чемпионат Голландии
7-й тур
"Фейеноорд" - "Витесс" - 2:1
Голы: Беро, 32 (0:1). Боттегин, 47 (1:1). ван Перси, 87 (2:1).
"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Боттегин, Сен Жюст, Маласиа, Класи (Айюб, 82), Торнстра (Ларссон, 46), Вилхена, ван Перси, Бергхейс, Венте (Йергенсен, 57).
"Витесс": Эдуарду, Бюттнер, Караваев, Кларк-Солтер, Дуки, Сереро, Фор, Брюнс, Беро, Беренс (Дарфалу, 61), Матавж (Кларк, 75).
Предупреждения: Бюттнер, 63. Фор, 86.
Удаления: Брюнс, 63. ван Перси, 90+1. Дуки, 90+5.
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