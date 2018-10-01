Марадона посоветовал Месси больше не возвращаться в сборную Аргентины

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:38
Гаджи Гаджиев: без эмоций ни в футбол не сыграешь, ни стих не напишешь. «Зениту» их не хватало
Гаджи Гаджиев: без эмоций ни в футбол не сыграешь, ни стих не напишешь. «Зениту» их не хватало
00:01
Алексей Герасименко: пик Адриано был ещё в «Шахтёре», в «Милане» почти не играл, а «Спартак» подписывает его на большой контракт (5)
Алексей Герасименко: пик Адриано был ещё в «Шахтёре», в «Милане» почти не играл, а «Спартак» подписывает его на большой контракт (5)
Вчера, 23:42
Игорь Гамула: в "Спартаке" коллектива нет (4)
Игорь Гамула: в "Спартаке" коллектива нет (4)
Вчера, 23:26
"Милан" в гостях разгромил "Сассуоло"
"Милан" в гостях разгромил "Сассуоло"
Вчера, 23:14
"Локомотив" поздравил Гуренко с днем рождения (1)
"Локомотив" поздравил Гуренко с днем рождения (1)
Вчера, 23:04
Андрей Червиченко: если Каррера останется на посту, стоит попробовать Мельгарехо в воротах (7)
Андрей Червиченко: если Каррера останется на посту, стоит попробовать Мельгарехо в воротах (7)
Вчера, 23:03
"Реал" прилетел в Москву (1)
"Реал" прилетел в Москву (1)
Вчера, 22:46
Капитан команды Леонида Слуцкого сломал ногу (видео) (1)
Капитан команды Леонида Слуцкого сломал ногу (видео) (1)
Вчера, 22:26
Джон Терри рассказал, зачем посетил матч "Спартака" (10)
Джон Терри рассказал, зачем посетил матч "Спартака" (10)
Вчера, 22:05
Николай Рассказов: раз Терри не перешёл в "Спартак" – значит, не оказался нужным (видео) (1)
Николай Рассказов: раз Терри не перешёл в "Спартак" – значит, не оказался нужным (видео) (1)
Вчера, 21:43
Массимо Каррера: стыдиться должна команда, которая не выкладывается на поле, а не мы (видео) (30)
Массимо Каррера: стыдиться должна команда, которая не выкладывается на поле, а не мы (видео) (30)
Вчера, 21:16
Массимо Каррера: когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия (49)
Массимо Каррера: когда такие команды закрываются в обороне, мы не находим варианты для вскрытия (49)
Вчера, 21:09
Валерий Карпин: "Ростову" надо еще 20 очков, чтобы не вылететь (7)
Валерий Карпин: "Ростову" надо еще 20 очков, чтобы не вылететь (7)
Вчера, 20:54
"Ростов" благодаря голу Александра Зуева обыграл "Спартак" (133)
"Ростов" благодаря голу Александра Зуева обыграл "Спартак" (133)
Вчера, 20:28
Шарль Каборе: надеемся побеждать до конца сезона (1)
Шарль Каборе: надеемся побеждать до конца сезона (1)
Вчера, 20:01
Станислав Крицюк: "Краснодар" показывает качественный футбол, но есть над чем работать (1)
Станислав Крицюк: "Краснодар" показывает качественный футбол, но есть над чем работать (1)
Вчера, 19:58
Ари: жду ли я вызова в сборную России? Конечно! (2)
Ари: жду ли я вызова в сборную России? Конечно! (2)
Вчера, 19:37
"Вильярреал" проиграл "Вальядолиду"
"Вильярреал" проиграл "Вальядолиду"
Вчера, 19:01
Массимо Каррера: главное победить "Ростов" (4)
Массимо Каррера: главное победить "Ростов" (4)
Вчера, 18:58
Жоазиньо: было приятно встретиться с болельщиками из Краснодара (1)
Жоазиньо: было приятно встретиться с болельщиками из Краснодара (1)
Марадона посоветовал Месси больше не возвращаться в сборную Аргентины
Легендарный аргентинец Диего Марадона посоветовал Лионелю Месси больше не возвращаться в сборную Аргентины.
"Я бы посоветовал Месси вовсе не возвращаться в сборную. В сборной во всем его винят. Даже если проигрывает юношеская сборная. Настало время смириться и посмотреть, может ли еще кто-то нести на себе ответственность за всех. Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть", - сказал Марадона.
Напомним, форвард "Барселоны" взял паузу после чемпионата мира и попросил его не вызывать в сборную до 2019 года.
AFP
"Я бы посоветовал Месси вовсе не возвращаться в сборную. В сборной во всем его винят. Даже если проигрывает юношеская сборная. Настало время смириться и посмотреть, может ли еще кто-то нести на себе ответственность за всех. Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть", - сказал Марадона.
Напомним, форвард "Барселоны" взял паузу после чемпионата мира и попросил его не вызывать в сборную до 2019 года.
AFP
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.