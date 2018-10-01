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Марадона посоветовал Месси больше не возвращаться в сборную Аргентины

Легендарный аргентинец Диего Марадона посоветовал Лионелю Месси больше не возвращаться в сборную Аргентины.

"Я бы посоветовал Месси вовсе не возвращаться в сборную. В сборной во всем его винят. Даже если проигрывает юношеская сборная. Настало время смириться и посмотреть, может ли еще кто-то нести на себе ответственность за всех. Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть", - сказал Марадона.

Напомним, форвард "Барселоны" взял паузу после чемпионата мира и попросил его не вызывать в сборную до 2019 года.

AFP
Теги: Месси Марадона Сборная Аргентины
Сегодня, 09:46
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