Марадона посоветовал Месси больше не возвращаться в сборную Аргентины

Легендарный аргентинец Диего Марадона посоветовал Лионелю Месси больше не возвращаться в сборную Аргентины."Я бы посоветовал Месси вовсе не возвращаться в сборную. В сборной во всем его винят. Даже если проигрывает юношеская сборная. Настало время смириться и посмотреть, может ли еще кто-то нести на себе ответственность за всех. Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть", - сказал Марадона.Напомним, форвард "Барселоны" взял паузу после чемпионата мира и попросил его не вызывать в сборную до 2019 года.