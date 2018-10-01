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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из "Арсенала"
Полузащитник сборной Чили и "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из лондонского "Арсенала".
По информации газеты The Mirror, чилийский футболист остался недоволен тем, что остался в числе запасных на игру Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма". Подопечные Жозе Моуринью проиграли тогда матч со счетом 1:3.
О своем недовольстве полузащитник рассказал хавбеку "Вест Хэма" Лукасу Пересу. Также чилийский футболист добавил, что жалеет о своем уходе из лондонского "Арсенала".
"Газета.ру"
По информации газеты The Mirror, чилийский футболист остался недоволен тем, что остался в числе запасных на игру Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма". Подопечные Жозе Моуринью проиграли тогда матч со счетом 1:3.
О своем недовольстве полузащитник рассказал хавбеку "Вест Хэма" Лукасу Пересу. Также чилийский футболист добавил, что жалеет о своем уходе из лондонского "Арсенала".
"Газета.ру"
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