Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из "Арсенала"

Полузащитник сборной Чили и "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из лондонского "Арсенала".По информации газеты The Mirror, чилийский футболист остался недоволен тем, что остался в числе запасных на игру Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма". Подопечные Жозе Моуринью проиграли тогда матч со счетом 1:3.О своем недовольстве полузащитник рассказал хавбеку "Вест Хэма" Лукасу Пересу. Также чилийский футболист добавил, что жалеет о своем уходе из лондонского "Арсенала".