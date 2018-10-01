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Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из "Арсенала"

Полузащитник сборной Чили и "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из лондонского "Арсенала".

По информации газеты The Mirror, чилийский футболист остался недоволен тем, что остался в числе запасных на игру Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Вест Хэма". Подопечные Жозе Моуринью проиграли тогда матч со счетом 1:3.

О своем недовольстве полузащитник рассказал хавбеку "Вест Хэма" Лукасу Пересу. Также чилийский футболист добавил, что жалеет о своем уходе из лондонского "Арсенала".

"Газета.ру"
Теги: Санчес Манчестер Юнайтед Арсенал
Сегодня, 23:08
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