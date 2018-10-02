"Пюник", возглавляемый Андреем Талалаевым, вышел в лидеры чемпионат Армении

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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13:35
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (9)
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (9)
12:11
Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть (2)
Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть (2)
11:53
Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
10:00
Временных слота теперь два, но российские клубы все равно играют до полуночи. Господа из УЕФА, в чем логика? (2)
Временных слота теперь два, но российские клубы все равно играют до полуночи. Господа из УЕФА, в чем логика? (2)
08:44
Зе Луиш скучает по Андрею Ещенко (5)
Зе Луиш скучает по Андрею Ещенко (5)
08:39
Иржи Ярошик: уход Акинфеева из сборной должен положительно повлиять на ЦСКА перед матчем с "Реалом"
Иржи Ярошик: уход Акинфеева из сборной должен положительно повлиять на ЦСКА перед матчем с "Реалом"
01:20
Филип Уремович: с такими результатами мы можем надеяться на попадание в Лигу Европы. Может даже в Лигу чемпионов (2)
Филип Уремович: с такими результатами мы можем надеяться на попадание в Лигу Европы. Может даже в Лигу чемпионов (2)
Вчера, 23:36
"Сампдория" дома обыграла СПАЛ
"Сампдория" дома обыграла СПАЛ
Вчера, 23:27
Джон Терри: с удовольствием был гостем на матче "Спартака" (5)
Джон Терри: с удовольствием был гостем на матче "Спартака" (5)
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Руслан Камболов: почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону – нет?! (2)
Руслан Камболов: почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону – нет?! (2)
Вчера, 23:11
Провалы «Зенита» и «Спартака». Сборная неудачников 8 тура (2)
Провалы «Зенита» и «Спартака». Сборная неудачников 8 тура (2)
Вчера, 23:08
Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из "Арсенала"
Алексис Санчес жалеет о том, что ушел из "Арсенала"
Вчера, 22:52
Низкий уровень игры и судейства, приближение отставки Тихонова. Волжское дерби уже не то (4)
Низкий уровень игры и судейства, приближение отставки Тихонова. Волжское дерби уже не то (4)
Вчера, 22:48
УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым (2)
УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым (2)
Вчера, 22:15
Андрей Тихонов: замена в концовке - это моя ошибка
Андрей Тихонов: замена в концовке - это моя ошибка
Вчера, 22:13
Хосеп Гвардиола: Мбаппе к нам не приедет (3)
Хосеп Гвардиола: Мбаппе к нам не приедет (3)
Вчера, 21:48
Георгий Щенников пропустит не менее трёх недель (2)
Георгий Щенников пропустит не менее трёх недель (2)
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Сергей Собянин: Акинфеев - большой мастер и человек
Сергей Собянин: Акинфеев - большой мастер и человек
Вчера, 21:28
Гус Хиддинк: Акинфеев - один из величайших вратарей российского футбола всех времён! (2)
Гус Хиддинк: Акинфеев - один из величайших вратарей российского футбола всех времён! (2)
"Пюник", возглавляемый Андреем Талалаевым, вышел в лидеры чемпионат Армении
Ереванский "Пюник", которым руководит Андрей Талалаев, вышел на первое место чемпионата Армении.
В последнем матча "Пюник" обыграл "Гандзасар" на выезде со счетом 2:1 и набрал 18 очков в турнирной таблице.
Команда Талалаева на одно очко опережает ближайших преследователей — "Лори" и "Бананц".
В последнем матча "Пюник" обыграл "Гандзасар" на выезде со счетом 2:1 и набрал 18 очков в турнирной таблице.
Команда Талалаева на одно очко опережает ближайших преследователей — "Лори" и "Бананц".
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