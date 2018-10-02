"Пюник", возглавляемый Андреем Талалаевым, вышел в лидеры чемпионат Армении

Ереванский "Пюник", которым руководит Андрей Талалаев, вышел на первое место чемпионата Армении.В последнем матча "Пюник" обыграл "Гандзасар" на выезде со счетом 2:1 и набрал 18 очков в турнирной таблице.Команда Талалаева на одно очко опережает ближайших преследователей — "Лори" и "Бананц".