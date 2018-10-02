Новости партнеров

"Пюник", возглавляемый Андреем Талалаевым, вышел в лидеры чемпионат Армении

Ереванский "Пюник", которым руководит Андрей Талалаев, вышел на первое место чемпионата Армении.

В последнем матча "Пюник" обыграл "Гандзасар" на выезде со счетом 2:1 и набрал 18 очков в турнирной таблице.

Команда Талалаева на одно очко опережает ближайших преследователей — "Лори" и "Бананц".
Теги: Пюник Талалаев
Сегодня, 13:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:25) #
  • 0
  •  (0)
online

Жжет талалаев
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.