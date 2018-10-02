"Барселона" заинтересована в приобретении защитника "Интера"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр попал в сферу интересов "Барселоны", сообщает SME.Сообщается, что представители каталонского клуба уже встречались с менеджерами Шкриньяра, чтобы обсудить возможный переход игрока в ближайшее трансферное окно. Действующий контракт словака истекает летом 2022 года.