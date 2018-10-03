Беппе Маротта, покинувший "Ювентус" может присоединиться к "Интеру"

Экс-генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта может присоединиться к "Интеру".Недавно Маротта сообщил, что покидает руководящий пост туринского клуба.В сети стали появляться слухи, что функционер может присоединиться к "Наполи" или "Роме", однако источник сообщает, что Джузеппе в данный момент поддерживает контакты именно с миланским "Интером".