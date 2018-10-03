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"По стопам Глушакова" - капитан "МЮ" лайкнул в инстаграме пост с призывом уволить Моуринью

Капитан "Манчестер Юнайтед" Луис-Антонио Валенсия поставил лайк в инстаграме под записью с призывом уволить Жозе Моуриньо.

Сегодня футболист решил принести извинения.

"Вчера я лайкнул пост в соцсети, не прочитав надпись под изображением. Я вовсе не придерживаюсь таких взглядов и прошу прощения.

Я полностью поддерживаю тренера и своих одноклубников. Мы отдадим все силы, чтобы улучшить наши результаты", - написал игрок в своем твиттере.

Напомним, что после похожего инцидента Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от первой команды "Спартака".

Твиттер Антонио Валенсии
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью Глушаков Ещенко Валенсия
Сегодня, 12:39
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№2 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 12:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Что ж дружище, придётся в дубле трошки попылить, пока Маура не сольют.Шутка, конечно wink
Регистрация: 30.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: Лимончег (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
ждем видео из сауны laughing
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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