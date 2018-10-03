"По стопам Глушакова" - капитан "МЮ" лайкнул в инстаграме пост с призывом уволить Моуринью

Капитан "Манчестер Юнайтед" Луис-Антонио Валенсия поставил лайк в инстаграме под записью с призывом уволить Жозе Моуриньо.Сегодня футболист решил принести извинения."Вчера я лайкнул пост в соцсети, не прочитав надпись под изображением. Я вовсе не придерживаюсь таких взглядов и прошу прощения.Я полностью поддерживаю тренера и своих одноклубников. Мы отдадим все силы, чтобы улучшить наши результаты", - написал игрок в своем твиттере.Напомним, что после похожего инцидента Денис Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от первой команды "Спартака".