Ибрагимович может вернуться в "Милан" зимой

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в Италию.Тренер миланцев Дженнаро Гаттузо попросил руководство клуба в январе приобрести опытного форварда, которому не потребуется адаптация в лиге. Руководство "россонери" уже обсуждает кандидатуру 37-летнего шведа.Соглашение Ибрагимовича с "Гэлакси" рассчитано до декабря 2019 года. Футболист считает, что может провести еще два сезона на высшем уровне.В 25 матчах МЛС Ибрагимович забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.