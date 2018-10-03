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Ибрагимович может вернуться в "Милан" зимой

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович может вернуться в Италию.

Тренер миланцев Дженнаро Гаттузо попросил руководство клуба в январе приобрести опытного форварда, которому не потребуется адаптация в лиге. Руководство "россонери" уже обсуждает кандидатуру 37-летнего шведа.

Соглашение Ибрагимовича с "Гэлакси" рассчитано до декабря 2019 года. Футболист считает, что может провести еще два сезона на высшем уровне.

В 25 матчах МЛС Ибрагимович забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

Corriere della Sera
Теги: Гаттузо Ибрагимович Милан
Сегодня, 13:43
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