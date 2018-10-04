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O Jogo: Роналду сделает перерыв в сборной Португалии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет выступать за сборную Португалии до конца 2018 года.

Как утверждает O Jogo, Роналду попросил не вызывать его на октябрьские и ноябрьские встречи национальной команды.

Таким образом, Роналду в этом месяце пропустит игру Лиги наций с Польшей, а также товарищескую игру с Шотландией в Глазго. В ноябре Португалия проведёт матч со сборной Италии (17 ноября), а также снова сыграет с польской командой (20 ноября) в Лиге наций.

O Jogo
Теги: Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 12:57
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