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Мауро Икарди попросил Месси вернуться в сборную Аргентины

Нападающий миланского "Интера" и сборной Аргентины Мауро Икарди выразил надежду, что его соотечественник, форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, в скором времени возобновит выступления за национальную команду.

Напомним, что после неудачного выступления аргентинцев на чемпионате мира в России Месси взял паузу в международной карьере. Ранее сообщалось, что лидер команды больше не сыграет за "альбиселесте" в этом году.

"Месси должен вернуться в национальную команду. В 2019 году нам выступать на Кубке Америки", — цитирует Икарди Sport.es.

"Газета.ру"
Теги: Икарди Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 18:11
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