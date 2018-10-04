Мауро Икарди попросил Месси вернуться в сборную Аргентины

Нападающий миланского "Интера" и сборной Аргентины Мауро Икарди выразил надежду, что его соотечественник, форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, в скором времени возобновит выступления за национальную команду.Напомним, что после неудачного выступления аргентинцев на чемпионате мира в России Месси взял паузу в международной карьере. Ранее сообщалось, что лидер команды больше не сыграет за "альбиселесте" в этом году."Месси должен вернуться в национальную команду. В 2019 году нам выступать на Кубке Америки", — цитирует Икарди Sport.es.