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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Полузащитник "Барселоны" Артур: счастлив, что меня сравнивают с Хави
Бразильский хавбек "Барселоны" Артур высказался относительно своего дебюта в составе каталонского клуба в Лиге чемпионов в матче против английского "Тоттенхэма" (4:2) во втором туре группового этапа турнира.
"Я немного волновался перед игрой, поскольку это было очень серьезное событие. Но мои партнеры поддержали меня и подставили мне плечо.
Я был счастлив услышать, что после игры меня сравнивали с Хави. Я всегда был большим фанатом его игры. Он был главным созидателем в "Барселоне" в свое время.
По ходу игры с "Тоттенхэмом" мы действовали с правильным настроем. "Тоттенхэм" дома — опасный соперник. Мы провели замечательный матч и можем поздравить сами себя.
Месси? У него все получается так легко. Он лучший игрок в истории, я счастлив шансу играть рядом с ним", — приводит слова Артура Sport.es.
"Газета.ру"
"Я немного волновался перед игрой, поскольку это было очень серьезное событие. Но мои партнеры поддержали меня и подставили мне плечо.
Я был счастлив услышать, что после игры меня сравнивали с Хави. Я всегда был большим фанатом его игры. Он был главным созидателем в "Барселоне" в свое время.
По ходу игры с "Тоттенхэмом" мы действовали с правильным настроем. "Тоттенхэм" дома — опасный соперник. Мы провели замечательный матч и можем поздравить сами себя.
Месси? У него все получается так легко. Он лучший игрок в истории, я счастлив шансу играть рядом с ним", — приводит слова Артура Sport.es.
"Газета.ру"
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