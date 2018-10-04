Полузащитник "Барселоны" Артур: счастлив, что меня сравнивают с Хави

Бразильский хавбек "Барселоны" Артур высказался относительно своего дебюта в составе каталонского клуба в Лиге чемпионов в матче против английского "Тоттенхэма" (4:2) во втором туре группового этапа турнира."Я немного волновался перед игрой, поскольку это было очень серьезное событие. Но мои партнеры поддержали меня и подставили мне плечо.Я был счастлив услышать, что после игры меня сравнивали с Хави. Я всегда был большим фанатом его игры. Он был главным созидателем в "Барселоне" в свое время.По ходу игры с "Тоттенхэмом" мы действовали с правильным настроем. "Тоттенхэм" дома — опасный соперник. Мы провели замечательный матч и можем поздравить сами себя.Месси? У него все получается так легко. Он лучший игрок в истории, я счастлив шансу играть рядом с ним", — приводит слова Артура Sport.es.