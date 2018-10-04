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Главный тренер сборной Португалии: Криштиану Роналду не совершал изнасилования

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что форвард Криштиану Роналду не замешан в изнасиловании.

Напомним, ранее Роналду временно приостановил выступление за сборную.

"Был трехсторонний разговор, в котором приняли участие Роналду и глава футбольной федерации. Мы договорились о том, что игрок не будет вызван на ближайшие два сбора, этот и следующий, который состоится в ноябре. Я хорошо знаю Криштиану и я полностью уверен, что он не совершал такого преступления", - цитирует Сантуша Record.
Теги: Сантуш Роналду Сборная Португалии
Сегодня, 19:12
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#2  Илья Назаров_2   (Сегодня, 19:50)
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ------ https://numl.org/dWq
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:44)
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Болеет за:
«Зенит»
100% очередная шкура решила срубить легких денег .


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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