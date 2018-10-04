Карлос Санчес перенесет операцию на колене

Полузащитнику "Вест Хэма" Карлосу Санчесу потребуется перенести операцию на колене. Об этом сообщил главный тренер команды Мануэль Пеллегрини.Колумбиец, приобретенный молотобойцами у "Фиорентины" летом 2018 года, получил травму в матче 1/16 финала Кубка Лиги против "Маклсфилда" (8:0).