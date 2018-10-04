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Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор"

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис может продолжить тренерскую карьеру в Узбекистане.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" может в ближайшее время возглавить наманганский "Навбахор".

"Навбахор" набрал 39 очков в 25 турах и занимает четвертое место в чемпионате Узбекистана.

championat.asia
Теги: Канчельскис
Сегодня, 20:29
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#4  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 21:07)
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Ну дайте правда этому идиоту какую нибудь команду.Заткнется хоть до уволнения на время этот ублюдок
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#3  chubook   (Сегодня, 20:47)
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все логично, Великие должны тренировать Великих laughing
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 20:46)
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
царя пристройте наконец


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  GPS   (Сегодня, 20:38)
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online

Ура! bowtie
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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