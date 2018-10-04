Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор"

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис может продолжить тренерскую карьеру в Узбекистане.Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" может в ближайшее время возглавить наманганский "Навбахор"."Навбахор" набрал 39 очков в 25 турах и занимает четвертое место в чемпионате Узбекистана.