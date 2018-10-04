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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Андрей Канчельскис может возглавить узбекский "Навбахор"
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис может продолжить тренерскую карьеру в Узбекистане.
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" может в ближайшее время возглавить наманганский "Навбахор".
"Навбахор" набрал 39 очков в 25 турах и занимает четвертое место в чемпионате Узбекистана.
championat.asia
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" может в ближайшее время возглавить наманганский "Навбахор".
"Навбахор" набрал 39 очков в 25 турах и занимает четвертое место в чемпионате Узбекистана.
championat.asia
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