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"Ювентус" выступил с заявлением по обвинению Роналду в изнасиловании

Пресс-служба туринского "Ювентуса" выступила с официальным заявлением, представив позицию клуба относительно информации об обвинении в изнасиловании в адрес португальского форварда Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду в последние месяцы демонстрировал профессионализм и преданность делу, что ценится всеми в "Ювентусе". События, которые якобы развернулись десять лет назад, не влияют на эту точку зрения. Такого же мнения придерживаются все, кто общается с великим чемпионом", — говорится в сообщении пресс-службы «Ювентуса» в официальном твиттер-аккаунте.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Роналду
Сегодня, 05:23
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