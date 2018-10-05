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Габриэль Хайнце проехал 1100 км на выездной матч на автомобиле из-за аэрофобии

Главный тренер "Велес Сарсфилд" Габриэль Хайнце решил не лететь самолетом на выездной матч своей команды против клуба "Сан-Мартин", а отправиться туда на автомобиле.

40-летнему специалисту пришлось преодолеть около 1100 километров из-за своей боязни перелетов. Компанию в дороге Хайнце составил его ассистент Мариано Рамон Тодтли.

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#2  Daniel Amokachi   (Сегодня, 14:27)
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Всю карьеру летал, теперь всё.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Не работать парню в России... Пока доедет до Владивостока из Москвы или Питера... А потом обратно... Уже пол сезона пройдет)
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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