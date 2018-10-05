Габриэль Хайнце проехал 1100 км на выездной матч на автомобиле из-за аэрофобии

Главный тренер "Велес Сарсфилд" Габриэль Хайнце решил не лететь самолетом на выездной матч своей команды против клуба "Сан-Мартин", а отправиться туда на автомобиле.40-летнему специалисту пришлось преодолеть около 1100 километров из-за своей боязни перелетов. Компанию в дороге Хайнце составил его ассистент Мариано Рамон Тодтли.