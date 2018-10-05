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Дидье Дешам не беспокоится за Погба из-за его конфликта с Моуринью

Наставник сборной Франции Дидье Дешам признался, что не беспокоится за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который в последнее время конфликтует с тренером клуба португальцем Жозе Моуринью.

"Я совсем не беспокоюсь, и я не Жозе Моуринью. Не хочу вмешиваться в их дела. С Полем все ясно. Нужно разделять ситуации. Все по-другому, когда футболисты оказываются в сборной Франции", — уверен тренер чемпионов мира, слова которого приводит L'?quipe.

"Газета.ру"
Теги: Дешам Сборная Франции
Сегодня, 16:27
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#1  spiri   (Сегодня, 16:47)
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Болеет за:
«Зенит»
может,действительно обменять Поля на Рабье из ПСЖ-и дело с концом?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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