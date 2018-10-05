Дидье Дешам не беспокоится за Погба из-за его конфликта с Моуринью

Наставник сборной Франции Дидье Дешам признался, что не беспокоится за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, который в последнее время конфликтует с тренером клуба португальцем Жозе Моуринью."Я совсем не беспокоюсь, и я не Жозе Моуринью. Не хочу вмешиваться в их дела. С Полем все ясно. Нужно разделять ситуации. Все по-другому, когда футболисты оказываются в сборной Франции", — уверен тренер чемпионов мира, слова которого приводит L'?quipe.