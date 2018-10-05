Жозе Моуринью: наше положение в таблице можно легко улучшить

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью дал оценку положению своего клуба в преддверии матча восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Ньюкасл Юнайтед"."Это будет очень важный матч. Сейчас только начало октября, и во многих европейских лигах таблицы в сентябре и октябре не отражают того, что произойдет через несколько месяцев или даже в конце сезона. Сейчас мы находимся в положении, которое можно легко улучшить. Для этого нам нужны очки. Те очки, что мы потеряли в последних двух матчах, сыграв вничью и потерпев поражение. Так что мы знаем, что нам нужна победа в следующей встрече, но также знаем, что она нужна и сопернику", — цитирует Моуринью Manchester Evening News.