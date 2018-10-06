Новости партнеров

Златан Ибрагимович считает себя лучшим игроком MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает себя лучшим футболистом MLS.

" лучшему игроку сезона MLS? Для меня это просто бонус. Думаю, что я и так круче любого в MLS. Приз — это не моя главная цель", — цитирует Ибрагимовича Goal.

После 24-х матчей шведский форвард забил 20 мячей и располагается на второй строчке в гонке бомбардиров. Лидирует нападающий "Атланта Юнайтед" Джозеф Мартинес, на счету которого 30 мячей.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 08:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.