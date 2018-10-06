Леонарду Жардим: я не собираюсь выбрасывать полотенце

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал свою возможную отставку."Конечно, я задаюсь вопросом по поводу причин проблем. Я не собираюсь выбрасывать полотенце. Все зависит от клуба. Мы никогда не говорили об увольнении с Вадимом Васильевым, у меня с ним хорошие отношения", — цитирует Жардима BeFoot.После восьми туров "Монако" набрал шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.