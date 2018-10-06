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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Леонарду Жардим: я не собираюсь выбрасывать полотенце
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал свою возможную отставку.
"Конечно, я задаюсь вопросом по поводу причин проблем. Я не собираюсь выбрасывать полотенце. Все зависит от клуба. Мы никогда не говорили об увольнении с Вадимом Васильевым, у меня с ним хорошие отношения", — цитирует Жардима BeFoot.
После восьми туров "Монако" набрал шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
"Газета.ру"
"Конечно, я задаюсь вопросом по поводу причин проблем. Я не собираюсь выбрасывать полотенце. Все зависит от клуба. Мы никогда не говорили об увольнении с Вадимом Васильевым, у меня с ним хорошие отношения", — цитирует Жардима BeFoot.
После восьми туров "Монако" набрал шесть очков и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
"Газета.ру"
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