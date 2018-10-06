Виталий Денисов: так понимаю, Божович уже давно следит за "Крыльями"

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов прокомментировал отставку с поста главного тренера команды Андрея Тихонова и назначение Миодрага Божовича.– Сложно так говорить. С одной стороны, шли в зоне вылета. С другой, футболистам было комфортно работать с Андреем Валерьевичем. Увольнения тренеров в футболе случаются постоянно. Решение принимает руководство, футболистам остается только его принимать. У нас с Тихоновым сложились хорошие отношения.Сейчас новым главным тренером назначен Миодраг Божович. Его представили команде. Работал с Божовичем в "Локомотиве". Никаких проблем никогда с ним не было. Он сказал коллективу напутственные слова. Я так понимаю, тренер уже давно следит за "Крыльями".Попросил нас прибавить в агрессии уже в предстоящей встрече с "Динамо". Хотя понятно, что сложно что-то изменить в плане тактики за один день. Миодраг все такой же серьезный, но, если надо, всегда может разрядить обстановку классной шуткой. Кстати, и на представлении не обошлось без его подколов.Шутка получилась убойной, но не скажу над кем он пошутил. Если что пусть Миодраг об этом рассказывает, или тот, над кем пошутили.