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Виталий Денисов: так понимаю, Божович уже давно следит за "Крыльями"

Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов прокомментировал отставку с поста главного тренера команды Андрея Тихонова и назначение Миодрага Божовича.

- Отставка Андрея Тихонова была предсказуемой?

– Сложно так говорить. С одной стороны, шли в зоне вылета. С другой, футболистам было комфортно работать с Андреем Валерьевичем. Увольнения тренеров в футболе случаются постоянно. Решение принимает руководство, футболистам остается только его принимать. У нас с Тихоновым сложились хорошие отношения.

Сейчас новым главным тренером назначен Миодраг Божович. Его представили команде. Работал с Божовичем в "Локомотиве". Никаких проблем никогда с ним не было. Он сказал коллективу напутственные слова. Я так понимаю, тренер уже давно следит за "Крыльями".

Попросил нас прибавить в агрессии уже в предстоящей встрече с "Динамо". Хотя понятно, что сложно что-то изменить в плане тактики за один день. Миодраг все такой же серьезный, но, если надо, всегда может разрядить обстановку классной шуткой. Кстати, и на представлении не обошлось без его подколов.

Шутка получилась убойной, но не скажу над кем он пошутил. Если что пусть Миодраг об этом рассказывает, или тот, над кем пошутили.

"Матч ТВ"
Теги: Денисов В. Божович Крылья Советов
Сегодня, 09:44
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 10:02)
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Болеет за:
«Реал»
Если прибавить в агрессии планирую, то стоит ожидать появления в старте Тигиева.
Его считаю лучшим крайним защитником, наравне с Фернандесом, хотя он и впереди действует классно. Мне нравятся его техника, дриблинг, цепкость, прессинг. Если партнёры поддержать его, то он окажется Джокером в предстоящем матче, а зимой Спартак захочет вернуть его, возможно и с оплатой штрафа за прерывание годовой аренды его.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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