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Алексис Санчес не пожал руку Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вступил в конфликт с нападающим Алексисом Санчесом.

Тренер и чилийский футболист не скрывают, что находятся в напряженных отношения. Так, перед началом матча с испанской "Валенсией" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Санчес и хавбек "красных дьяволов" Поль Погба не пожали Моуринью руку, когда проходили мимо него в туннеле.

После этого Санчес не попал в заявку на матч 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Вест Хэм Юнайтед" из Стратфорда.

По информации Sky Sports, Санчес заинтересован в разрешении ситуации и уже обсуждает это со своим агентом.

"Газета.ру"
Теги: Санчес Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:24
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#1  teacher   (Сегодня, 13:34)
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Болеет за:
«Зенит»
А что нужно пожать Моуринью, что бы попасть в состав?!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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