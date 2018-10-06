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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Алексис Санчес не пожал руку Моуринью
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вступил в конфликт с нападающим Алексисом Санчесом.
Тренер и чилийский футболист не скрывают, что находятся в напряженных отношения. Так, перед началом матча с испанской "Валенсией" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Санчес и хавбек "красных дьяволов" Поль Погба не пожали Моуринью руку, когда проходили мимо него в туннеле.
После этого Санчес не попал в заявку на матч 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Вест Хэм Юнайтед" из Стратфорда.
По информации Sky Sports, Санчес заинтересован в разрешении ситуации и уже обсуждает это со своим агентом.
"Газета.ру"
Тренер и чилийский футболист не скрывают, что находятся в напряженных отношения. Так, перед началом матча с испанской "Валенсией" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Санчес и хавбек "красных дьяволов" Поль Погба не пожали Моуринью руку, когда проходили мимо него в туннеле.
После этого Санчес не попал в заявку на матч 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Вест Хэм Юнайтед" из Стратфорда.
По информации Sky Sports, Санчес заинтересован в разрешении ситуации и уже обсуждает это со своим агентом.
"Газета.ру"
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