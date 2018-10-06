Алексис Санчес не пожал руку Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вступил в конфликт с нападающим Алексисом Санчесом.Тренер и чилийский футболист не скрывают, что находятся в напряженных отношения. Так, перед началом матча с испанской "Валенсией" в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Санчес и хавбек "красных дьяволов" Поль Погба не пожали Моуринью руку, когда проходили мимо него в туннеле.После этого Санчес не попал в заявку на матч 7-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Вест Хэм Юнайтед" из Стратфорда.По информации Sky Sports, Санчес заинтересован в разрешении ситуации и уже обсуждает это со своим агентом.