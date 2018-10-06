Мино Райола: "Манчестер Юнайтед" дал понять всем – Погба не продается

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, прокомментировал будущее своего клиента в клубе.В текущем сезоне француз поссорился с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью."Я предпочитаю не говорить о Погба. Это деликатный момент. "Манчестер Юнайтед" дал понять всем – Погба не продается. Неоднократно велись разговоры о возвращении Погба в "Ювентус", но уход Беппе Маротты разрушил все эти планы", – рассказал Райола в интервью Football Italia.