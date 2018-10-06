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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Федерация футбола Украины: товарищеский матч с Россией возможен только после поединка с Марсом (18)
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"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
"Вердер" одержал победу над "Вольфсбургом"
Мино Райола: "Манчестер Юнайтед" дал понять всем – Погба не продается
Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, прокомментировал будущее своего клиента в клубе.
В текущем сезоне француз поссорился с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.
"Я предпочитаю не говорить о Погба. Это деликатный момент. "Манчестер Юнайтед" дал понять всем – Погба не продается. Неоднократно велись разговоры о возвращении Погба в "Ювентус", но уход Беппе Маротты разрушил все эти планы", – рассказал Райола в интервью Football Italia.
"Газета.ру"
В текущем сезоне француз поссорился с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью.
"Я предпочитаю не говорить о Погба. Это деликатный момент. "Манчестер Юнайтед" дал понять всем – Погба не продается. Неоднократно велись разговоры о возвращении Погба в "Ювентус", но уход Беппе Маротты разрушил все эти планы", – рассказал Райола в интервью Football Italia.
"Газета.ру"
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