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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Барселона" выразила соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье
"Барселона" отреагировал на новость о кончине испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье.
В своем официальном твиттере сине-гранатовые выразили соболезнования в связи со смертью легендарной певицы.
"Футбольный клуб "Барселона" хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны – 1992", — говорится в сообщении каталонцев.
Кабалье скончалась на 86-м году жизни в Барселоне.
"Газета.ру"
В своем официальном твиттере сине-гранатовые выразили соболезнования в связи со смертью легендарной певицы.
"Футбольный клуб "Барселона" хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны – 1992", — говорится в сообщении каталонцев.
Кабалье скончалась на 86-м году жизни в Барселоне.
"Газета.ру"
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