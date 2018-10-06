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"Барселона" выразила соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье

"Барселона" отреагировал на новость о кончине испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье.

В своем официальном твиттере сине-гранатовые выразили соболезнования в связи со смертью легендарной певицы.

"Футбольный клуб "Барселона" хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны – 1992", — говорится в сообщении каталонцев.

Кабалье скончалась на 86-м году жизни в Барселоне.

"Газета.ру"
Теги: Барселона
Сегодня, 15:26
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