"Барселона" выразила соболезнования в связи со смертью Монсеррат Кабалье

"Барселона" отреагировал на новость о кончине испанской оперной певицы Монсеррат Кабалье.В своем официальном твиттере сине-гранатовые выразили соболезнования в связи со смертью легендарной певицы."Футбольный клуб "Барселона" хотел бы выразить соболезнования в связи с утратой Монсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны – 1992", — говорится в сообщении каталонцев.Кабалье скончалась на 86-м году жизни в Барселоне.