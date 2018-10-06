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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Диего Марадона назвал главных наркоманов Аргентины
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал слухи о его наркотической зависимости.
"В Аргентине невероятное количество лицемеров. Некоторые критикуют меня, а после употребляют наркотики так же, как я. Они притворяются святошами, а после принимают наркотики высокого качества. Знаю это, потому что не раз употреблял наркотики вместе со многими из них", — рассказал аргентинский футболист Infobae.com.
По мнению Марадоны, наркотические вещества употребляют дети государственных служащих и директоров компаний.
"Кто-то даже оправдывал наркоманию своих детей тем, что я подаю им ужасный пример. Я говорю о детях депутатов и директоров крупных компаний. В одном уверен точно: время все расставит по местам", — заключил экс-капитан "альбиселесте".
"Газета.ру"
"В Аргентине невероятное количество лицемеров. Некоторые критикуют меня, а после употребляют наркотики так же, как я. Они притворяются святошами, а после принимают наркотики высокого качества. Знаю это, потому что не раз употреблял наркотики вместе со многими из них", — рассказал аргентинский футболист Infobae.com.
По мнению Марадоны, наркотические вещества употребляют дети государственных служащих и директоров компаний.
"Кто-то даже оправдывал наркоманию своих детей тем, что я подаю им ужасный пример. Я говорю о детях депутатов и директоров крупных компаний. В одном уверен точно: время все расставит по местам", — заключил экс-капитан "альбиселесте".
"Газета.ру"
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