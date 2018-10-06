Диего Марадона назвал главных наркоманов Аргентины

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал слухи о его наркотической зависимости."В Аргентине невероятное количество лицемеров. Некоторые критикуют меня, а после употребляют наркотики так же, как я. Они притворяются святошами, а после принимают наркотики высокого качества. Знаю это, потому что не раз употреблял наркотики вместе со многими из них", — рассказал аргентинский футболист Infobae.com.По мнению Марадоны, наркотические вещества употребляют дети государственных служащих и директоров компаний."Кто-то даже оправдывал наркоманию своих детей тем, что я подаю им ужасный пример. Я говорю о детях депутатов и директоров крупных компаний. В одном уверен точно: время все расставит по местам", — заключил экс-капитан "альбиселесте".