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Диего Марадона назвал главных наркоманов Аргентины

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал слухи о его наркотической зависимости.

"В Аргентине невероятное количество лицемеров. Некоторые критикуют меня, а после употребляют наркотики так же, как я. Они притворяются святошами, а после принимают наркотики высокого качества. Знаю это, потому что не раз употреблял наркотики вместе со многими из них", — рассказал аргентинский футболист Infobae.com.

По мнению Марадоны, наркотические вещества употребляют дети государственных служащих и директоров компаний.

"Кто-то даже оправдывал наркоманию своих детей тем, что я подаю им ужасный пример. Я говорю о детях депутатов и директоров крупных компаний. В одном уверен точно: время все расставит по местам", — заключил экс-капитан "альбиселесте".

"Газета.ру"
Теги: Марадона
Сегодня, 15:31
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