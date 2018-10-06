"Манчестер Юнайтед" в стартовые 10 минут матча с "Ньюкаслом" установил антирекорд

"Манчестер Юнайтед" в эти минуты проводит матч 8-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла".На данный момент "сороки" ведут в счете (2:0)."Красные дьяволы" впервые в своей истории пропустили два гола в стартовые десять минут на домашнем стадионе "Олд Траффорд".