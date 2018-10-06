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"Манчестер Юнайтед" в стартовые 10 минут матча с "Ньюкаслом" установил антирекорд

"Манчестер Юнайтед" в эти минуты проводит матч 8-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла".

На данный момент "сороки" ведут в счете (2:0).

"Красные дьяволы" впервые в своей истории пропустили два гола в стартовые десять минут на домашнем стадионе "Олд Траффорд".

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Теги: Ньюкасл Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:17
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#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 20:34)
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Болеет за:
«Зенит»
И здесь сливают тренера футболёры...


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